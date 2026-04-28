Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Увеличилось число погибших после схода лавины на руднике в Бурятии

МЧС: обнаружены тела всех шести погибших в результате схода лавины в Бурятии
Спасатели обнаружили тела всех шести погибших в результате схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии. Об этом сообщили в МЧС РФ, передает «Интерфакс».

«Тела еще двух погибших обнаружили на месте схода лавины на руднике «Ирокинда». Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы. Поисковые работы завершены», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось о четырех погибших.

По информации прокуратуры региона, инцидент произошел сегодня в 10:30 по местному времени на промышленной площадке одного из участков рудника.

Telegram-канал 112 ранее сообщил, что снег обрушился на работников в момент, когда они расчищали технологическую дорогу у рудника.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Ранее в Бурятии возобновили поиск пропавших туристов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!