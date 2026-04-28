Увеличилось число погибших после схода лавины на руднике в Бурятии

МЧС: обнаружены тела всех шести погибших в результате схода лавины в Бурятии

Спасатели обнаружили тела всех шести погибших в результате схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии. Об этом сообщили в МЧС РФ, передает «Интерфакс».

«Тела еще двух погибших обнаружили на месте схода лавины на руднике «Ирокинда». Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы. Поисковые работы завершены», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось о четырех погибших.

По информации прокуратуры региона, инцидент произошел сегодня в 10:30 по местному времени на промышленной площадке одного из участков рудника.

Telegram-канал 112 ранее сообщил, что снег обрушился на работников в момент, когда они расчищали технологическую дорогу у рудника.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Ранее в Бурятии возобновили поиск пропавших туристов.