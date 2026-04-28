Еще двух погибших обнаружили после схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии

МЧС: в Бурятии на месте схода лавины на руднике обнаружили еще двух погибших

Сотрудники МЧС РФ обнаружили тела еще двух погибших на месте схода лавины на руднике «Ирокинда» в республике Бурятия. Общее число жертв достигло четырех, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации прокуратуры региона, инцидент произошел сегодня в 10:30 по местному времени на промышленной площадке одного из участков рудника. В результате схода лавины под снежной массой оказались 9 работников предприятия, трое из которых смогли самостоятельно выбраться. Предварительно, под снегом могут оставаться люди.

Telegram-канал 112 ранее сообщил, что снег обрушился на работников в момент, когда они расчищали технологическую дорогу у рудника.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.

