Следователи возбудили дело из-за схода снега на руднике «Ирокинда» в Бурятии

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту схода лавины на работников рудника

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело в связи с сходом снега на руднике «Ирокинда» в Муйском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что девять человек расчищали технологическую дорогу, но в какой-то момент на них обрушился снег.

По данным СК РФ, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности после схода лавины на работников предприятия по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

До этого сообщалось о сходе лавины на перевале «26-го партийного съезда» горного узла Мунку-Сардык в Бурятии, под которую попали четыре туриста.

Ранее в Бурятии возобновили поиск пропавших туристов.