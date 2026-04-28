В Госдуме поздравили археолога Бутягина со спасением

ФСБ сообщила об освобождении российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за раскопок в Крыму, — ему грозила экстрадиция на Украину. Лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru» поздравил археолога со спасением.

«Освобождение из польской тюрьмы и возвращение на Родину археолога Александра Бутягина – торжество справедливости и здравого смысла, результат высокопрофессиональной работы дипломатов, спецслужб и других профильных ведомств. Новость об обмене его и супруги военнослужащего на границе с Польшей – отличная», — сказал он.

По мнению Слуцкого, на Украине археолога ждала бы «расправа».

«Изначально арест Бутягина был сфабрикован с русофобской подоплекой и носил явно выраженный политизированный подтекст, лишенный при этом какого либо логического обоснования. Классическая «охота на ведьм». Александра Бутягина обвиняли за ведение археологических раскопок на территории Крыма – российского Крыма по законам и Конституции РФ. Если бы состоялась экстрадиция археолога на Украину, где его неминуемо ждала расправа, это стало бы моральным преступлением польских властей. Приветствуем и поздравляем с возвращением и, по сути, спасением Александра», — заключил депутат.

Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Археолог обвинялся в «уничтожении культурного наследия» при проведении раскопок в Крыму. В марте польский суд удовлетворил запрос Киева на экстрадицию Бутягина.

28 апреля на границе Польши и Белоруссии состоялся обмен по формуле «5 на 5». По данным ФСБ, двое россиян были обменены на двух кадровых офицеров спецслужбы Молдавии. Обмен стал возможен благодаря многоэтапной операции, которую российские силовики провели совместно с КГБ Белоруссии.

Ранее стало известно, что арестованный в Польше российский археолог написал две книги в СИЗО.