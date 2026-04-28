МЧС наращивает группировку сил для борьбы с возгоранием на нефтезаводе в Туапсе

МЧС: наращивается группировка сил и средств для ликвидации пожара в Туапсе

МЧС РФ наращивает группировку сил и средств для тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«По поручению главы МЧС России в регионе наращивается группировка сил и средств: к месту следуют сводные отряды территориальных управлений МЧС из Краснодарского края и Ростовской области. В готовности подразделения Ставрополья», — говорится в сообщении.

До этого глава ведомства Александр Куренков вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания и ликвидации последствий на нефтеперерабатывающем заводе. Министр отправился в регион по поручению президента России Владимира Путина.

28 апреля Вооруженные силы Украины в третий раз за апрель атаковали кубанский Туапсе. В городе из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов загорелся нефтеперерабатывающий завод, жителей ближайших домов эвакуируют. Местные рассказывают о «черных облаках» над городом и опасаются, что «опять нефть с неба будет лить».

Впоследствии оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки в Туапсе начался пожар на НПЗ — причиной стало падение обломков беспилотников. По предварительным данным, пострадавш

