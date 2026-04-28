Упавшие обломки беспилотников вызвали пожар на НПЗ в Туапсе

Оперштаб: на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков дронов произошел пожар
Борис Морозов/РИА Новости

В Туапсе из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В тушении огня принимают участие 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших нет.

Ночью 28 апреля жители Туапсе сообщили о звуках взрывов над городом.

В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой один человек получил ранения, а другой, к сожалению, не смог быть спасен. В городе были повреждены жилые здания, школа и детский сад. На территории морского терминала произошло возгорание, а также имел место разлив нефтепродуктов. В некоторых микрорайонах Туапсе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пожарные локализовали возгорание на морском терминале в Туапсе.

 
