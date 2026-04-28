Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Максе» выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара на строительной площадке в районе станции метро «Аэропорт» на севере столицы.

По его данным, в результате происшествия погибли семь человек. Глава города сообщил, что на месте ЧП работают экстренные службы и медики, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Инцидент произошел утром 28 апреля. Пожару в строящемся здании был присвоен пятый, максимальный уровень сложности.

Строящийся объект расположен во Втором Амбулаторном проезде. Издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT писало, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрическом щитке, установленном в бытовке на третьем этаже. Уцелевшие строители рассказали, что пламя вспыхнуло мгновенно, а потом все помещение заполнил густой и едкий дым.

Прораб сообщил, что на момент возгорания в здании находилось около 300 строителей. В экстренных службах рассказали, что наверху могут оставаться до 200 человек.

