В реке Туапсе оборудовали заградительную дамбу

В реке Туапсе, куда разлилась нефть, установили заградительную дамбу. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

«В реке Туапсе: ниже по течению выставлены боновые заграждения, устроены нефтеловушка и заградительная дамба; в устье обустроены каскадные боновые заграждения и нефтеловушка», — говорится в сообщении.

До этого власти сообщали о продолжении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки украинских беспилотников, группировку специалистов увеличили до 360 человек. Также для устранения последствий ЧП задействовано 60 единиц техники.

Специалисты уже собрали и вывезли 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Так, в настоящее время работы по сбору загрязняющих веществ ведут на трех основных участках: на территории морского терминала, в реке Туапсе, на береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря.

Туапсе подвергся атаке беспилотников украинских войск 20 апреля, в результате чего начался сильный пожар на морском терминале. Это привело к тому, что в атмосферу поступили продукты горения, которые 22 апреля выпали вместе с дождем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что меры по ликвидации последствий ЧП в Туапсе принимаются на должном уровне.