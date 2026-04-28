В Туапсе увеличили группировку по ликвидации разлива нефтепродуктов из-за атаки БПЛА

В Туапсе увеличили группировку по ликвидации разлива нефти до 360 человек

В Туапсе продолжают работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки украинских беспилотников, группировку специалистов увеличили до 360 человек. Об этом сообщил оперштаб по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Также для устранения последствий ЧП задействовано 60 единиц техники.

Специалисты уже собрали и вывезли 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Отмечается, что в настоящее время работы по сбору загрязняющих веществ ведут на трех основных участках: на территории морского терминала, в реке Туапсе, на береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря.

Туапсе подвергся атаке беспилотников ВСУ 20 апреля, в результате чего начался сильный пожар на морском терминале. Это привело к тому, что в атмосферу поступили продукты горения, которые 22 апреля выпали вместе с дождем.

28 апреля в Туапсе обломки сбитых летательных аппаратов, упав на землю, спровоцировали пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Жильцов домов, расположенных рядом с предприятием, эвакуировали.

Ранее в Кремле заявили, что меры по ликвидации последствий ЧП в Туапсе принимаются на должном уровне.