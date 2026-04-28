Пожар на севере Москвы удалось локализовать

Пожарные смогли локализовать возгорание в строящемся здании на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

«Принятыми мерами пожар в строящемся здании в Москве локализован», — говорится в сообщении.

До этого ТАСС сообщал, что пожару в строящемся здании на севере Москвы был присвоен пятый, максимальный уровень сложности.

28 апреля издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что причиной крупного пожара в строящемся многоэтажном здании на севере Москвы могло стать короткое замыкание в электрическом щитке, который был установлен в бытовке на третьем этаже.

Уцелевшие строители рассказали, что пламя вспыхнуло буквально мгновенно, а потом все помещение заполнил густой и едкий дым.

Прораб сообщил, что на момент возгорания в здании находилось около 300 строителей. В экстренных службах рассказали, что наверху могут оставаться до 200 человек.

Ранее в Бурятии из-за зарядки телефона сгорел дом.