Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Пожар на севере Москвы удалось локализовать

МЧС: пожар в строящемся здании на севере Москвы локализован
МЧС России

Пожарные смогли локализовать возгорание в строящемся здании на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

«Принятыми мерами пожар в строящемся здании в Москве локализован», — говорится в сообщении.

До этого ТАСС сообщал, что пожару в строящемся здании на севере Москвы был присвоен пятый, максимальный уровень сложности.

28 апреля издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что причиной крупного пожара в строящемся многоэтажном здании на севере Москвы могло стать короткое замыкание в электрическом щитке, который был установлен в бытовке на третьем этаже.

Уцелевшие строители рассказали, что пламя вспыхнуло буквально мгновенно, а потом все помещение заполнил густой и едкий дым.

Прораб сообщил, что на момент возгорания в здании находилось около 300 строителей. В экстренных службах рассказали, что наверху могут оставаться до 200 человек.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!