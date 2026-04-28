Дачникам рассказали, как определить, повреждено ли растение холодом

Агроном Туманов: поврежденное морозом растение, как правило, чернеет
Илья Аверьянов

Весенние заморозки в средней полосе — стандартное явление. Низкие температуры, как правило, опасны только для растений, которые успели зацвести. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Цветы пострадали, пестик почернел — все, значит, из этого цветочка уже не будет плода. Все остальное, скорее всего, отойдет, отрастет», — сказал специалист.

По его словам, дождь и снег, которые накрыли Москву и Московскую область, — не страшны для большинства растений. Опасны именно минусовые температуры.

Туманов также объяснил, как уберечь растения от заморозков. Самый простой способ — дождевание (равномерное распыление воды). Пока капли висят на деревьях, пестиках и листьях, мороз не страшен, отметил эксперт.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что зимняя погода в Москве продлится до мая. Наиболее холодными днями стали понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, с температурой +1...+3°C.

Ранее дачникам рассказали, как действовать после внезапного снегопада.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
