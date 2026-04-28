Москвичей предупредили о зимней погоде в городе до мая

Зимняя погода в Москве продлится до мая, наиболее холодными днями стали понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, с температурой +1...+3°C. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в среду, 29 апреля, температура составит +2...+5°C, в четверг, 30 апреля, — местами до +6°C. При этом в ближайшие дни в столице сохранится порывистый ветер до 15-20 м/c.

«Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 7-12 м/c, порывы будут достигать 15-20 м/с. В среду и четверг ветер будет северный, северо-западный. В четверг стихнет до 2-7 м/c», — подчеркнул Ильин.

Синоптик добавил, что атмосферное давление будет минимальным — порядка 725 мм рт. ст.

Накануне ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова говорила, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона. По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

Ранее сообщалось, что снегопад принес в Подмосковье месячную норму осадков за сутки.