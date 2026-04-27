Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Дачникам объяснили, как действовать после внезапного снегопада

Агроном Викулов: спасать посевы после снегопада бессмысленно
«Газета.Ru»

После внезапно обрушившегося на Москву и Подмосковье снегопада, спасать посевы нет смысла — лучше дождаться потепления и просто пересеять поврежденные культуры. Такой совет в интервью РИАМО дал агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

«Проливать, укрывать ничего не надо сейчас, смысла никакого в этом нет. Дождаться просто ближайшего тепла — через несколько дней уже наступит по прогнозам. Там чуть ли не до 20 градусов через неделю будет. Если посевы повреждены, то, скажем, тех же овощных, несложно просто повторить посевы», — сказал специалист.

Урожай в таком случае будет лишь на 7-10 дней позже, добавил он.

27 апреля в Москве и некоторых районах Подмосковья выпал снег.

Как сообщили в экстренных службах, в столице из-за осадков и порывистого ветра в разных районах упали около 50 деревьев.

По предварительным данным, упавшие деревья повредили два автомобиля на проезжей части, однако водители не пострадали. Кроме того, одно из деревьев разбило остекление фасада жилого дома.

Ранее синоптик объяснил возвращение зимы в конце апреля.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!