Дачникам объяснили, как действовать после внезапного снегопада

После внезапно обрушившегося на Москву и Подмосковье снегопада, спасать посевы нет смысла — лучше дождаться потепления и просто пересеять поврежденные культуры. Такой совет в интервью РИАМО дал агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

«Проливать, укрывать ничего не надо сейчас, смысла никакого в этом нет. Дождаться просто ближайшего тепла — через несколько дней уже наступит по прогнозам. Там чуть ли не до 20 градусов через неделю будет. Если посевы повреждены, то, скажем, тех же овощных, несложно просто повторить посевы», — сказал специалист.

Урожай в таком случае будет лишь на 7-10 дней позже, добавил он.

27 апреля в Москве и некоторых районах Подмосковья выпал снег.

Как сообщили в экстренных службах, в столице из-за осадков и порывистого ветра в разных районах упали около 50 деревьев.

По предварительным данным, упавшие деревья повредили два автомобиля на проезжей части, однако водители не пострадали. Кроме того, одно из деревьев разбило остекление фасада жилого дома.

Ранее синоптик объяснил возвращение зимы в конце апреля.