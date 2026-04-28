Дачникам объяснили, как уберечь растения от заморозков

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как защитить растения от заморозков. Самый простой способ — дождевание (равномерное распыление воды). Пока капли висят на деревьях, пестиках и листьях, мороз не страшен, отметил специалист.

Также, по его словам, можно окуривать растения дымом, но есть риск получить штраф от пожарного инспектора. Кроме того, можно укрыть будущий урожай мокрыми простынями или газетами.

«Я не говорю, что весь сад вы так можете укрыть, но какие-то отдельные ветки можете сохранить, потому что заморозок приходит на короткое время», — сказал Туманов.

Он посоветовал спокойно относиться к весенним заморозкам, поскольку опасны они лишь для растений, которые успели зацвести.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого сообщил, что зимняя погода в Москве продлится до мая. Наиболее холодными днями стали понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, с температурой +1...+3°C.

По его информации, в среду, 29 апреля, температура составит +2...+5°C, в четверг, 30 апреля, — местами до +6°C. При этом в ближайшие дни в столице сохранится порывистый ветер до 15-20 м/c.

Ранее стало известно, когда в Москве закончится снегопад.