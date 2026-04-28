Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Дачникам объяснили, как уберечь растения от заморозков

Агроном Туманов: дождевание поможет защитить растения от заморозков
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как защитить растения от заморозков. Самый простой способ — дождевание (равномерное распыление воды). Пока капли висят на деревьях, пестиках и листьях, мороз не страшен, отметил специалист.

Также, по его словам, можно окуривать растения дымом, но есть риск получить штраф от пожарного инспектора. Кроме того, можно укрыть будущий урожай мокрыми простынями или газетами.

«Я не говорю, что весь сад вы так можете укрыть, но какие-то отдельные ветки можете сохранить, потому что заморозок приходит на короткое время», — сказал Туманов.

Он посоветовал спокойно относиться к весенним заморозкам, поскольку опасны они лишь для растений, которые успели зацвести.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого сообщил, что зимняя погода в Москве продлится до мая. Наиболее холодными днями стали понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, с температурой +1...+3°C.

По его информации, в среду, 29 апреля, температура составит +2...+5°C, в четверг, 30 апреля, — местами до +6°C. При этом в ближайшие дни в столице сохранится порывистый ветер до 15-20 м/c.

Ранее стало известно, когда в Москве закончится снегопад.

 
Теперь вы знаете
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!