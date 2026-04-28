Один человек погиб в результате схода снега на руднике «Ирокинда» в Бурятии

ТАСС: спасатели извлекли тело одного человека из-под снега на руднике в Бурятии

Спасатели извлекли тело одного человека из-под снега на руднике «Ирокинда» в Бурятии, где сошла лавина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Других подробностей не приводится.

Telegram-канал 112 сообщил, что утром 28 апреля девять человек расчищали технологическую дорогу у рудника, но в какой-то момент на них обрушился снег.

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности после схода лавины на работников предприятия по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)».

До этого сообщалось о сходе лавины на перевале «26-го партийного съезда» горного узла Мунку-Сардык в Бурятии, под которую попали четыре туриста.

Ранее в Бурятии возобновили поиск пропавших туристов.