Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Бурятии шесть человек оказались под снегом из-за схода лавины

На руднике Ирокинда сошла лавина, шесть человек под завалами снега
Shutterstock

В Бурятии зафиксировали сход лавины, под которую попали несколько человек. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на руднике Ирокинда. По данным Telegram-канала, девять человек расчищали технологическую дорогу, но в какой-то момент на них обрушился снег.

По предварительной информации, три человека смогли выбраться самостоятельно. О состоянии остальных неизвестно. На месте работают спасатели.

Сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», – сообщается в публикации.

Подобный случай недавно произошел на горном массиве Мунку-Сардык в этом же регионе. Группу туристов накрыла лавина, из-под которой смогли выбраться только трое, им удалось сообщить о ситуации по рации. Еще троих спасти не удалось.

Ранее турист раскрыл, как он выжил в Бурятии после лавины.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
