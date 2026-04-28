В Бурятии шесть человек оказались под снегом из-за схода лавины

В Бурятии зафиксировали сход лавины, под которую попали несколько человек. Об этом сообщает «112».
Инцидент произошел на руднике Ирокинда. По данным Telegram-канала, девять человек расчищали технологическую дорогу, но в какой-то момент на них обрушился снег.
По предварительной информации, три человека смогли выбраться самостоятельно. О состоянии остальных неизвестно. На месте работают спасатели.
Сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», – сообщается в публикации.
Подобный случай недавно произошел на горном массиве Мунку-Сардык в этом же регионе. Группу туристов накрыла лавина, из-под которой смогли выбраться только трое, им удалось сообщить о ситуации по рации. Еще троих спасти не удалось.
Ранее турист раскрыл, как он выжил в Бурятии после лавины.