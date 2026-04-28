Стало известно о погибшем при пожаре на стройке в Москве

112: в Москве в результате пожара на стройке погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на стройке элитного жилого дома в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Возгорание произошло во 2-м Амбулаторном проезде на втором и третьем этажах строящегося здания», — говорится в публикации.

На месте происшествия уже находятся сотрудники экстренных служб. Специалисты присвоили пожару третий ранг сложности.

Как утверждают журналисты, из здания спасли 12 человек. Троим из них потребовалась медицинская помощь.

По данным Telegram-канала SHOT, пострадали не менее 10 человек. В материале утверждается, что двое пострадавших получили страшные ожоги и сейчас находятся без сознания.

Одним из первых о возгорании на стройке в столичном районе Аэропорт сообщило Агентство «Москва». СМИ уточнили, что загорелось здание рядом со станцией МЦД-2 «Красный Балтиец». SHOT писал, что прибывшим на место сотрудникам экстренных служб пока не удается подобраться к очагу возгорания из-за открытого огня.

