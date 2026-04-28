Милонов о матерном оскорблении в свой адрес: «Уже сбился со счета»

Милонов заявил, что не обиделся на мат в свой адрес на премии «Шансон года»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не придал значения инциденту на премии «Шансон года», когда его обматерил один из зрителей. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что часто сталкивается с подобными происшествиями и не считает их чем-то скандальным.

Причиной случившегося стало алкогольное опьянение мужчины, который «перебрал и начал орать», пояснил депутат.

«Я, честно говоря, не стал даже вслушиваться в то, что он там говорит, — добавил он. — Не считаю это каким-то скандалом или особо важным событием, на который стоит обращать внимание. Таких историй было столько, что я сбился со счету».

Он также вновь подчеркнул, что сообщения о якобы вынужденном уходе с мероприятия из-за матерного оскорбления не соответствуют действительности – Милонов заверил, что не покидал концертный зал.

Напомним, инцидент произошел прямо во время выступления парламентария на сцене. Депутат начал читать строки из песни Михаила Шуфутинского «Еврейский портной» и планировал обратиться к зрителям. Но его речь оборвалась, поскольку из зала раздался громкий выкрик с нецензурным оскорблением в его адрес. Тогда Милонов завершил свою речь и ушел со сцены.

Позже он отметил, что к произошедшему он отнесся спокойно — артистов считает прекрасными и осознает, что на концертах пьяные люди часто кричат матом.

