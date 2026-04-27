Виталий Милонов о мате в свой адрес на премии шансона: «Перебрали в буфете»

Депутат Милонов заявил, что не покидал сцену после мата на «Шансоне года»
Депутат Госдумы Виталий Милонов впервые высказался о мате в свой адрес на премии «Шансон года». Его цитирует mk.ru.

Инцидент произошел прямо во время выступления парламентария на сцене. Депутат начал читать строки из песни Михаила Шуфутинского «Еврейский портной» и хотел обратиться к зрителям, однако его речь оборвал громкий выкрик с нецензурным оскорблением в его адрес.

По словам Милонова, к произошедшему он отнесся спокойно — артистов считает прекрасными и осознает, что на концертах пьяные люди часто кричат матом.

«К сожалению, всегда, когда идет концерт, уже в середине есть какие-то люди, которые перебрали в буфете и могут что-то там выкрикнуть», — сказал он.

Милонов отметил, что ни он, ни артисты не обратили на это внимания. Также депутат заявил, что вопреки сообщениям СМИ не покидал сцену после инцидента — организаторы якобы и просили его ограничиться парой фраз из-за жесткого тайминга.

«С Шуфутинским мы в прекрасном настроении ушли за кулисы», — заключил он.

25-я церемония вручения премии «Шансон года» состоялась 25 апреля 2026 года. Помимо Шуфутинского награды на мероприятии получили Ирина Круг, Стас Михайлов, Таисия Повалий, Евгений Кемеровский, Кай Метов и другие исполнители.

Ранее актер Ефим Шифрин раскрыл причины ухода из «Аншлага».

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
