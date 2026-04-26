Виталия Милонова обматерили на сцене премии «Шансон года»

Депутата Госдумы Виталия Милонова нецензурно оскорбил один из зрителей на церемонии вручения премии «Шансон года». Об этом сообщает Life.

Инцидент произошел прямо во время выступления парламентария на сцене. Депутат начал читать строки из песни Михаила Шуфутинского «Еврейский портной» и планировал обратиться к зрителям. Но его речь оборвалась, поскольку из зала раздался громкий выкрик с нецензурным оскорблением в его адрес.

Тогда Милонов завершил свою речь и ушел со сцены. Депутат пока не дал никаких комментариев по поводу случившегося.

22 апреля Милонов в беседе с «Газетой.Ru» призвал выборочно вычислить и наказать несовершеннолетних «мерзавцев», которые публикуют в соцсетях оскорбительные видеоролики про своих учителей.

До этого СМИ писали о распространяющемся в TikTok тренде, где школьники публикуют видеоролики про своих учителей под аудиодорожку с голосами актеров «Очень странных дел». Ученики монтируют фотографии педагогов под аудиодорожку, включающую как перечисление имен персонажей из сериала, так и нецензурные выражения.

