Вандалы осквернили статую Девы Марии на Украине

В городе Жолква Львовской области неизвестные совершили акт вандализма в отношении статуи Девы Марии. Об этом сообщает «Союз православных журналистов» в Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленники повредили фигуру Богородицы, которая расположена на центральной площади.

Местные жители призвали сотрудников Национальной полиции принять все необходимые меры для выявления и поиска преступников и привлечь вандалов к уголовной ответственности.

На прошлой неделе израильский солдат разбил молотком голову статуи Иисуса Христа в Ливане. Инцидент подтвердили в ЦАХАЛ. Израильские власти уже принесли свои извинения: премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «потрясен и опечален» случившимся, а министр иностранных дел страны назвал поступок солдата «позорным». С осуждением выступили официальные лица США и Италии, а также представители Ватикана и РПЦ.

Спустя какое-то время итальянские войска и посол папы Римского Льва XIV доставили в Южный Ливан новую статую Иисуса Христа взамен разбитой.

Ранее главный раввин России резко высказался об уничтожении статуи Христа израильским солдатом.