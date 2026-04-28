В школах Туапсе отменили занятия

Управление образования: уроки в школах Туапсе во вторник отменили
Управление образования администрации Туапсинского муниципального округа сообщило в своем канале в MAX, что во вторник занятия в школах Туапсе отменили.

«28 апреля 2026 года городские школы и коррекционная школа работают без приема обучающихся... Районные школы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в детских садах организована работа дежурных групп.

28 апреля глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе эвакуируют жильцов домов, расположенных рядом с загоревшимся после атаки дронов нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ).

В ночь на 28 апреля украинские беспилотники атаковали Туапсе. Обломки сбитых летательных аппаратов, упав на землю, спровоцировали пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Информация о пострадавших не поступала.

До этого в ночь на 20 апреля Туапсе подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой два человека пострадали, одного из них спасти не удалось. В городе были повреждены жилые здания, школа и детский сад. На территории морского терминала произошло возгорание, также был зафиксирован разлив нефтепродуктов. В некоторых микрорайонах Туапсе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал экологическим терроризмом атаки ВСУ на Туапсе.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!