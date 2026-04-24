Пожарные локализовали возгорание на морском терминале в Туапсе

Пожарные ликвидировали тткрытое горение на морском терминале в Туапсе, возгорание локализовано. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Там уточнили, что работы по полной ликвидации пожара продолжаются. К тушению привлечены 276 человек и 77 единиц техники.

Вечером 23 апреля в оперштабе Краснодарского края сообщили о приостановке работы двух детских садов, одной школы и торгового центра, расположенных неподалеку от горящего морского терминала Туапсе. В числе прочего, торговый центр «Красная Площадь» временно перестал принимать посетителей.

Жители Туапсе из-за пожара на морском терминале уже несколько дней жалуются на грязный воздух и химические капли, падающие с неба. По словам местных, на одежде и машинах остается масляная пленка. В нескольких районах города концентрации вредных веществ в воздухе в два-три раза превысили допустимые. Как Туапсе переживает последствия атак украинской армии на портовую инфраструктуру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал экологическим терроризмом атаки ВСУ на Туапсе.