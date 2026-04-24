Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пожарные локализовали возгорание на морском терминале в Туапсе

Сергей Аверин/РИА Новости

Пожарные ликвидировали тткрытое горение на морском терминале в Туапсе, возгорание локализовано. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Там уточнили, что работы по полной ликвидации пожара продолжаются. К тушению привлечены 276 человек и 77 единиц техники.

Вечером 23 апреля в оперштабе Краснодарского края сообщили о приостановке работы двух детских садов, одной школы и торгового центра, расположенных неподалеку от горящего морского терминала Туапсе. В числе прочего, торговый центр «Красная Площадь» временно перестал принимать посетителей.

Жители Туапсе из-за пожара на морском терминале уже несколько дней жалуются на грязный воздух и химические капли, падающие с неба. По словам местных, на одежде и машинах остается масляная пленка. В нескольких районах города концентрации вредных веществ в воздухе в два-три раза превысили допустимые. Как Туапсе переживает последствия атак украинской армии на портовую инфраструктуру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал экологическим терроризмом атаки ВСУ на Туапсе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
