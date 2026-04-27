112: в результате падения деревьев в Самаре погибли три человека

Число погибших в результате урагана в Самаре увеличилось до трех. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Всего от рухнувших деревьев в регионе пострадали шесть человек. Также из-за сильного ветра на улице Юбилейная в Тольятти обрушился остановочный павильон, придавило 70-летнюю женщину. Ее госпитализировали», — говорится в посте.

До этого в МЧС РФ сообщили, что некоторые регионы, в том числе Самарская область, столкнулись с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений, включая мокрый снег, грозу, град, ветер с порывами до 27 метров в секунду. Это привело к частичным отключениям электроснабжения. По данным ведомства, на территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пять детей.

Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 см. По прогнозам, непогода задержится в Москве на ближайшие двое суток.

