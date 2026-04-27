Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Число погибших в результате урагана в Самаре увеличилось до трех

112: в результате падения деревьев в Самаре погибли три человека
СУ СК РФ по Самарской области

Число погибших в результате урагана в Самаре увеличилось до трех. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Всего от рухнувших деревьев в регионе пострадали шесть человек. Также из-за сильного ветра на улице Юбилейная в Тольятти обрушился остановочный павильон, придавило 70-летнюю женщину. Ее госпитализировали», — говорится в посте.

До этого в МЧС РФ сообщили, что некоторые регионы, в том числе Самарская область, столкнулись с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений, включая мокрый снег, грозу, град, ветер с порывами до 27 метров в секунду. Это привело к частичным отключениям электроснабжения. По данным ведомства, на территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пять детей.

Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 см. По прогнозам, непогода задержится в Москве на ближайшие двое суток. Как столица переживает внезапное возвращение зимы — в галерее «Газеты.Ru».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
