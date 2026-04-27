Рекордный снегопад и падающие деревья: в Москву вернулась зима

Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега, прежний рекорд этого дня составлял 10 см и продержался 55 лет!» — отметил он.

Леус объяснил, что столичный регион оказался практически в эпицентре снежного ненастья, принесенного в центральные области Европейской России активным североатлантическим циклоном. На этом фоне синоптики повысили уровень погодной опасности со среднего «желтого» до предпоследнего — «оранжевого». Он предупреждает о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По информации РИА Новости, в Москве из-за снегопада и сильного ветра уже рухнули как минимум 50 деревьев, два автомобиля получили повреждения. В Подмосковье регистрируются ДТП. Кроме того, десятки поселков остались без электроснабжения из-за обрыва проводов.

Власти призвали жителей и гостей столичного региона использовать общественный транспорт, а операторы каршеринга временно отключили аренду самокатов и велосипедов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

По прогнозам, непогода задержится в Москве на ближайшие двое суток. Как столица переживает внезапное возвращение зимы — в галерее «Газеты.Ru».