Ребенок погиб и десятки человек пострадали из-за непогоды в России

МЧС: 31 человек пострадал и один ребенок погиб в результате непогоды в России

Один человек погиб и еще 31 пострадал из-за непогоды в ряде федеральных округов. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что регионы столкнулись с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений, включая мокрый снег, грозу, град, ветер с порывами до 27 метров в секунду. Это привело к частичным отключениям электроснабжения.

«На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пять детей, из них один ребенок погиб, 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения», — сообщили в МЧС.

Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 см. По прогнозам, непогода задержится в Москве на ближайшие двое суток.

