Два мальчика набросились на ребенка-инвалида в Дагестане ради велосипеда

В Дагестане два мальчика набросились на ребенка-инвалида ради велосипеда

В Дагестане двое несовершеннолетних совершили нападение на ребенка-инвалида, чтобы украсть велосипед. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел на улице в городе Каспийске. Несовершеннолетние злоумышленники набросились на мальчика с инвалидностью и попытались украсть у него велосипед, однако довести задуманное до конца грабителям не удалось и они скрылись с места происшествия.

После случившегося пострадавшему потребовалась помощь врачей, в больнице у ребенка диагностировали телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства нападения и личности агрессоров.

