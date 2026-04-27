Психолог объяснила тренд на нишевость среди российских зумеров

Психолог Граждан: зумеры замыкаются на узких сообществах из-за перегрузки
Среди российских зумеров распространился тренд на нишевость, который заключается в том, что молодежь уходит в узкие интернет-сообщества, использует понятный только единомышленникам сленг и замыкается на собственных интересах. Такая замкнутость объясняется высокой информационной перегрузкой и попыткой снизить тревожность, объяснила в беседе с газетой «Известия» психолог Александра Граждан.

Представители поколения Z с юных лет живут в условиях избытка данных, поэтому они стараются снизить шум и создать со своими друзьями предсказуемую среду. Во многом это способ преодолеть социальную тревожность, избежать негативных оценок со стороны и попасть в безопасную среду, где всегда обеспечена поддержка, пояснила специалист. Кроме того, участие в таких группах по интересам снижает чувство изоляции.

«В таких условиях такие сообщества становятся способом как-то снизить информационный шум, найти людей с похожими ценностями и опытом, получить ощущение «я не один такой», — добавила психолог. — Когда человек видит, что его интересы и особенности разделяют другие, это укрепляет его самооценку».

В то же время Граждан предупредила о негативных последствиях такой замкнутости – по ее словам, есть риск столкнуться с эффектом «эхокамеры», когда кругозор человека становится слишком узким. Таким образом, нишевость может как стать инструментом борьбы с тревогой и одиночеством, так и ограничением, провоцирующим зависимость от одобрения окружающих, заключила она.

До этого гештальт-терапевт Ирина Смолярчук заявила, что зумеры имеют массу преимуществ над миллениалами – в частности, их выгодно отличает умение идти на компромисс, не пытаться казаться самостоятельными и проявлять протестное настроение. По ее словам, представителей поколения Z можно коротко охарактеризовать как «вменяемо прагматичных» людей, далеких от истероидов, готовых отказаться от комфорта в пользу своей независимости. Напротив, зумеры готовы показать несамостоятельность, если это им более выгодно.

