Психолог объяснила, почему зумеры все чаще отказываются от жизни в мегаполисах

Зумеры все чаще отказываются от переезда в мегаполисы, выбирая жизнь в регионах. О том, что стоит за этой тенденцией, газете «Известия» рассказала психолог Вероника Ахметова.

По словам специалиста, в последние годы заметно, как молодежь все реже стремится в Москву или Санкт-Петербург, что резко контрастирует с привычками предыдущих поколений, для которых переезд в крупные города был символом самостоятельности и карьерного роста.

Сегодня зумеры осознанно отказываются от гонки за успехом, и у этого выбора есть психологические причины. Они формировались в условиях высокой турбулентности: пандемия, геополитические изменения, экономическая нестабильность повлияли на их картину мира и систему ценностей, объяснила Ахметова.

Важную роль, по ее мнению, сыграл и переход на удаленную работу. Теперь молодые люди могут получать столичные зарплаты, оставаясь в спокойных регионах. Дистанционная занятость открыла для них новые возможности и сделала такой образ жизни не просто комфортным, но и экономически оправданным.

Переоценка ценностей, отказ от погони за статусом и фокус на внутренней экологии становятся для зумеров важными ориентирами, заключила эксперт.

Клинический психолог Дмитрий Кудряшов до этого говорил, что склонность российских зумеров к депрессивным и тревожным расстройствам лишь на 50% зависит от усовершенствования диагностики заболеваний. В неменьшей степени причиной такой ситуации является жизнь в меняющихся условиях, обилие стрессовых факторов и развитие цифровых технологий, к которым не успевает адаптироваться психика. Мозг постоянно страдает от сенсорной перегрузки, что приводит к последствиям в виде психологических проблем.

