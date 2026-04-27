Путин поцеловал в лоб впечатлившую его 10-летнюю гимнастку

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина поцеловал в лоб одну из юных гимнасток, начавшую заниматься спортом в три года. Видео в своем канале в мессенджере Max опубликовал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

Российский лидер в ходе визита пообщался с молодыми гимнастками и удивился, что одна из них уже имеет семилетний опыт. Глава государства даже переспросил, сколько девочке сейчас лет, и та ответила, что ей всего 10. После этого Путин не нашел слов, чтобы это как-то прокомментировать, и лишь молча поцеловал юную спортсменку в лоб.

«Гимнастка явно впечатлила Путина», — отметил Зарубин.

Позднее президент пожелал спортсменкам удачи в карьере и успехов.

В начале сентября 2024 года Путин посетил Монголию с официальным визитом. На торжественной церемонии встречи девочка, одетая в национальный костюм Монголии, подарила российскому лидеру цветы. После этого глава государства поблагодарил ребенка и поцеловал ее в щеку.

Ранее жители Ставропольского края расцеловали Путина, приехавшего в регион по работе.