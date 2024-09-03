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Путин поцеловал девочку, подарившую ему цветы на церемонии в Монголии

В Монголии девочка подарила Путину цветы и пожелала процветания дружбы стран

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поцеловал девочку, которая подарила ему цветы на торжественной церемонии встречи. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Уважаемый президент, Владимир Владимирович Путин, добро пожаловать в нашу страну! Пусть процветает дружба наших стран!» — обратилась одетая в национальный костюм юная жительница Монголии.

Российский лидер поблагодарил и поцеловал девочку в щеку.

2 сентября российский лидер прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день Путин провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом.

В ходе переговоров Путин рассказал, что в настоящее время отношения между Москвой и Улан-Батором развиваются по всем направлениям. В частности, российский лидер обратил внимание на их эффективное взаимодействие в сферах экономики и политики. Российский лидер счел переговоры с Монголией содержательными и конструктивными.

Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.

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