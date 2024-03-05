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Путина расцеловали в Ставропольском крае

Путина расцеловали во время визита в Ставропольский край

Президента России Владимира Путина расцеловали во время его визита в Ставропольский край. Видео опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах Путин общается с жителями Ставрополя, которые желают ему удачи и здоровья. Две женщины поцеловали Путина и приобняли его. Также Путин отметил в беседе с горожанами, что у них в городе хорошая погода.

Во вторник, 5 марта, Путин нанес визит в Ставропольский край. Там он посетил агропромышленные комплексы и заявил, что аграрии должны обеспечить рост производства томатов для того, чтобы не пришлось просить иностранные государства об импорте. Комментируя предложение организовать в сельскохозяйственном Ставропольском крае фестиваль томатов, Путин поддержал идею — аграрии отмечают, что такой формат может привлечь людей и повысить потребление этого продукта в России. Также Путин пошутил про помидоры и огурцы.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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