Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Синоптик объяснил возвращение зимы в конце апреля

Фенолог Любов: циклон с Баренцева моря вернул снег в центр России
Апрельские снегопады в северо-западных и центральных регионах России связаны с циклоном, пришедшим с Баренцева моря. Об этом РИА Новости сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов.

По его словам, снег в Москве стал результатом вторжения холодного воздуха, который пришел с северо-запада — со стороны Северной Атлантики и Баренцева моря. Этот поток охватил Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области, а также достиг столицы. При этом Нижегородская область, как отметил специалист, оказалась в стороне от основной волны, однако уже к следующему дню холод может распространиться дальше на восток, где также возможны осадки в виде снега.

Ученый подчеркнул, что подобные температурные колебания в апреле не являются чем-то необычным. Он пояснил, что возвраты холодов происходят периодически и не считаются аномалией, а временный снежный покров в это время года вполне возможен.

Специалист заверил, что к концу апреля снег в Москве полностью растает. Он уточнил, что именно циклон с Баренцева моря стал причиной возвращения зимних пейзажей в северо-западные и центральные регионы страны.

Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 см. По прогнозам, непогода задержится в Москве на ближайшие двое суток. Как столица переживает внезапное возвращение зимы — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее москвичей предупредили об аномальной погоде в конце апреля.

 
