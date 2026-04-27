Спасатели назвали последствия непогоды в Москве

РИА Новости: в Москве из-за снегопада и ветра упали почти 50 деревьев

В Москве из-за сильного снегопада и порывистого ветра в разных районах города упали около 50 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По предварительным данным, упавшие деревья повредили два автомобиля на проезжей части, однако водители не пострадали. Кроме того, одно из деревьев разбило остекление фасада жилого дома.

Утром ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что за сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков.

27 апреля ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщала, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что эта неделя в столичном регионе начнется с холодной и ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. Однако к майским праздникам погода начнет «выздоравливать», в начале будущего месяца воздух прогреется уже до +16°C.

Ранее синоптик рассказала о погоде на первые майские праздники.