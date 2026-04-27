Москвичей предупредили об аномальной погоде в конце апреля

Конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона. Об этом aif.ru рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

«В эти дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы: ночью в пределах +1…+3°C, местами по области возможен небольшой минус. Днем столбик термометра не поднимется выше +5°C, что ниже нормы почти на 5 градусов», — уточнила Позднякова.

Синоптик добавила, что вместе с этим в этот период ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 19 метров в секунду в понедельник и до 17 метров в секунду — во вторник. В среду и четверг, 29 и 30 апреля, температура воздуха будет не выше +8°C, осадков будет меньше, чем в понедельник и вторник.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что эта неделя в столичном регионе начнется с холодной и ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. Однако к майским праздникам погода начнет «выздоравливать», в начале будущего месяца воздух прогреется уже до +16°C.

Ранее синоптик рассказала о погоде на первые майские праздники.

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
