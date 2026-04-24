Москвичам спрогнозировали погодное «выздоровление» к майским праздникам

Синоптик Шувалов: в начале мая в Москве потеплеет до +16 градусов
Александр Кряжев/РИА Новости

Следующая неделя в столичном регионе начнется с холодной и ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. Однако к майским праздникам погода начнет «выздоравливать», в начале будущего месяца воздух прогреется уже до +16 градусов, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На эти выходные синоптик спрогнозировал москвичам влияние теплого сектора циклона, на фоне чего в субботу ожидается до +8 градусов, а в воскресенье до +11 градусов. В понедельник, однако, непогода вернется, пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем не прогреется выше +4…+5 градусов, ночью будет колебаться около нуля. Аналогичная погода сохранится и во вторник, предупредил Шувалов.

Однако в праздничные выходные я вернется весна, уже 2-4 мая ожидается +14…+16 градусов, пообещал он.

«В первые майские выходные мы еще будем наблюдать остатки похолодания, а затем будет медленное выздоровление, которое завершится к 3 мая, осадков не будет. В первый день мая будет +5…10 градусов, затем каждый день будет прибавляться по 2–3 градуса», — заключил Шувалов.

Ранее синоптики спрогнозировали ливни и мокрый снег в Москве.

 
