Синоптик рассказала о погоде на первые майские праздники

Владимир Астапкович/РИА Новости

Май в Москве начнется с холодной и дождливой погоды, в пятницу, 1 мая, температура воздуха практически останется на том же уровне, что и в последние дни апреля. Об этом aif.ru рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этот день возможен небольшой кратковременный дождь, столбики термометров не будут подниматься выше +8°C. При этом в выходные температура повысится, отметила синоптик.

«2 и 3 мая прогнозируется улучшение погоды, то есть температура будет повышаться и дожди пойдут на убыль. Не исключено, что 3 мая дневная температура достигнет отметки +14–15°C тепла. Таким образом, 2 и 3 мая будут благоприятны для поездок на дачу или природу», — добавила Позднякова.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что эта неделя в столичном регионе начнется с холодной и ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. Однако к майским праздникам погода начнет «выздоравливать», в начале будущего месяца воздух прогреется уже до +16°C.

Ранее москвичей предупредили об опасном для здоровья рекорде атмосферного давления.

 
