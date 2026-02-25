Мишустин заявил об отсутствии дефицита важных лекарств в России

Мишустин: дефицита жизненно важных лекарственных препаратов в России нет

В России нет дефицита жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчете правительства РФ в Государственной Думе, передает РИА Новости.

«У нас сегодня нет дефицита по жизненно важным лекарственным препаратам», — сказал председатель правительства.

Как отметил Мишустин, пандемии показал, что государство может обеспечить граждан всем необходимым.

«Справимся. Мы сможем обеспечить наших граждан всем необходимым», - подчеркнул он.

В начале февраля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что цены на четыре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препарата в России снизились. Это лекарства, предназначенные для лечения онкологических заболеваний и нейтропении.

Позднее «Газеты.Ru» писала, что организация «Ореол жизни» направила в администрацию президента России Владимира Путина письмо от 67 онкобольных женщин из разных регионов страны с просьбой включить препарат для лечения рака Энхерту в перечень жизненно важных.

Ранее сообщалось о планах создать в РФ вакцину против рака поджелудочной железы.