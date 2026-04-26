В российском регионе при атаке Украины пострадала мирная жительница

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадала мирная жительница. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Атаки Вооруженных сил Украины на нашу область продолжаются. Пострадала мирная жительница», — написал глава Белгородской области.

До этого Гладков сообщил об атаке на Шебекинский и Белгородский округа. Пострадали пять женщин. Еще одного местного жителя спасти не удалось. Также в городе Шебекино две женщины получили баротравмы, медики Белгорода оказали им помощь. В доме были разбиты стекла, повреждены забор и фасад.

В ночь на 26 апреля налету украинских беспилотников подвергся и Севастополь. По словам Михаила Развожаева, эта атака стала одной из самых массированных за все время — силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 71 воздушную цель. Обломки украинских дронов попали в кардиологическое отделение первой городской больницы. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее дроны атаковали Ярославль.