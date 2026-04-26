В Белгородской области один человек погиб, пятерых ранило при атаке БПЛА

Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгородскую область вновь атаковали дроны, под удар попали Шебекинский и Белгородский округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По информации главы области, в результате атаки FPV-дрона по частному дому в селе Вознесеновка Шебекинского округа погиб местный житель, он скончался по пути в больницу от полученных осколочных травм.

Еще пять жителей — все женщины — получили ранения. Одна из них — осколочное ранение шеи, ее доставили в больницу №2 Белгорода.

Еще две жительницы пострадали, когда дроны ударили по двум коммерческим помещениям в поселке Разумное. Помимо этих объектов, повреждения получили восемь легковых автомобилей.

Также в городе Шебекино две женщины получили баротравмы, медики Белгорода оказали им помощь. В доме были разбиты стекла, повреждены забор и фасад, рассказал Гладков.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что троих человек не смогли спасли после ночной атаки дронов ВСУ на республику.

Ранее губернатор Севастополя рассказал о последствиях самой массированной атаки дронов ВСУ на город.

 
