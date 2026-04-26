Стало известно о состоянии больницы в Севастополе после атаки БПЛА

Власти Севастополя сообщили о возобновлении работы больницы после атаки БПЛА

В правительстве Севастополя рассказали о состоянии первой городской больницы после атаки украинских беспилотников, передает ТАСС.

«В отделении кардиологии выбиты два окна. На работу медучреждения это никак не повлияло», — сообщили в правительстве, подчеркнув, что больница работает штатно.

В ночь на воскресенье город вновь атаковали украинские дроны.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, она стала самой массированной — силы ПВО уничтожили 71 воздушную цель. Обломки украинских дронов попали в кардиологическое отделение первой городской больницы, один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили в правительстве.

Кроме того, повреждения получили 34 многоквартирных и 17 частных домов, два магазина и станция техобслуживания.

Ранее дроны атаковали Ярославль.