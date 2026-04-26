Жителей Москвы и области предупредили об ухудшении погоды

Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за надвигающейся на регион непогоды. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Москве и области ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег, а также усиление ветра до 15-20 м/с, предупредили синоптики. По словам синоптиков, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица.

Желтый уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московском регионе происходит «закукливание весны». Метеоролог также рассказал, что 1 мая в столице будет облачная погода и возможен снег.

Между тем эксперты прогностического центра «Метео» заверили, что в майские праздники в Москве произойдет погодное «выздоровление» и потеплеет до +16 градусов.

Ранее синоптик Леус рассказал об опасном для здоровья рекорде атмосферного давления.