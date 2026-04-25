Москвичей предупредили об опасном для здоровья рекорде атмосферного давления

Синоптик Леус: давление в Москве упадет до рекордного минимума в ближайшие дни

В Москве в ближайшие дни установится рекордно низкое атмосферное давление, которое может обновить многолетние минимумы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По прогнозу синоптика, завтра барометры в столице покажут 727 мм ртутного столба. Это на три единицы ниже суточного рекорда, который держался с 1971 года.

В понедельник ситуация усугубится, поскольку давление снизится до 725 мм. Предыдущее достижение для 27 апреля также было зафиксировано в 1971 году (729,9 мм), и ожидаемый показатель вполне способен его побить.

«Во вторник показания барометров будут активно расти и в ночь на среду вернутся в норму», — уточнил Леус.

Нормой для Москвы считается показатель в 748 мм ртутного столба. Резкие перепады атмосферного давления традиционно негативно сказываются на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи рекомендуют в такие дни снизить физическую нагрузку, больше отдыхать и внимательнее следить за артериальным давлением.

Минувшей ночью в столичном регионе резко ухудшилась погода, местами выпал снег. Дачников предупредили, что заморозки могут повредить деревьям и другим растениям на приусадебных участках.

Ранее москвичам пообещали мокрый снег в начале следующей недели.