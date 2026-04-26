«Закукливание» весны: погода на 1 Мая неприятно удивит москвичей

В Москве 1 мая ожидается прохладная и неустойчивая погода с кратковременными осадками в виде мокрого снега с дождем, температура воздуха поднимется до +6 °C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Апрельские возвраты холода — это высокоэнергетический шторм, который более разрушительный, чем зимний буран! В народе это явление называют «закукливание» весны — природа уже запустила биологические процессы, а зима наносит ответный удар…» — заявил он.

Непосредственно 1 мая в Москве будет облачно с неустойчивыми прояснениями и местами кратковременными осадками в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер северных направлений составит 4–9 м/с. Ночью температура воздуха — 0…+2 °C, в Подмосковье −2…+3 °C, днем в столице +4…+6 °C, по области +3…+8 °C.

Он добавил, что в последующие дни майских праздников ожидается небольшое потепление: 2 мая минимальная температура будет около 0 °C, максимальная — +7…+12 °C, а 3 мая ночью ожидается +2…+7 °C, днем — +10…+15 °C.

По его словам, 27 апреля столичный регион окажется под влиянием тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем. В Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, возможны метели, снежные шквалы и ухудшение видимости до 600–1000 метров. Не исключается и так называемая «сухая» гроза: мокрый снег, снег и ледяная крупа. Также может выпасть до 19 мм осадков, при этом в городе сформируется снежный покров высотой 2–5 см, а на севере и северо-востоке Подмосковья — до 9–14 см.

Синоптик уточнил, что ветер будет западных направлений со скоростью 7–12 м/с, а к вечеру порывы усилятся до 20 м/с, в Подмосковье — до 22 м/с. При таких условиях скорость снежных частиц может достигать 80 км/ч. Он отметил, что влажный снег в апреле значительно тяжелее зимнего и способен вести себя как абразив.

Ночью температура воздуха в Москве составит около 0 °C, по области местами возможны заморозки до −1 °C, на дорогах ожидается гололедица. Днем в столице будет +2…+4 °C, в Подмосковье — 0…+5 °C, однако из-за сильного ветра ощущаться температура будет как −1…−6 °C. Атмосферное давление понизится до 726 мм рт. ст., что на 21 единицу ниже нормы.

Такая холодная и ненастная погода, по его словам, сохранится до конца следующей недели. За трое суток в Москве может выпасть месячная норма осадков. Во вторник ожидается облачная погода со снегом, метелью и гололедицей, ветер западный 7–12 м/с с порывами до 18 м/с, температура ночью 0…−2 °C, днем +1…+3 °C. В среду осадков станет меньше, ветер ослабнет, возможны снег, мокрый снег и дождь, ночью около 0 °C, днем +3…+5 °C.

В ночь на четверг ожидается прояснение и понижение температуры до 0…−2 °C, сохранится гололедица. Днем под влиянием ложбины атлантического циклона пройдет небольшой дождь, температура составит +5…+7 °C.

Ранее москвичей предупредили об опасном для здоровья рекорде атмосферного давления.