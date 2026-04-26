В Ярославской области объявлен режим опасности БПЛА

Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие», — написал он.

Подразделения министерства обороны РФ и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки, добавил глава региона.

В эту же ночь режим беспилотной опасности был объявлен на территории Костромской области. Глава региона Сергей Ситников напомнил местным жителям, что снимать работу средств ПВО нельзя, и тем более распространять такие кадры в социальных сетях.

В ночь на 26 апреля в Севастополе силы ПВО и огневые группы сбили 43 беспилотника Вооруженных сил Украины. В результате вражеской атаки пострадали два человека — парень и девушка получили осколочные ранения. В результате атаки также была повреждена газовая труба.

Ранее четверо жителей Белгородской области пострадали при атаке ВСУ.