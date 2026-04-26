В Костромской области объявили опасность БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Костромской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

«На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность», — сообщил он.

Ситников напомнил местным жителям, что снимать работу средств ПВО нельзя, и тем более распространять такие кадры в социальных сетях.

Прошлой ночью в Екатеринбурге беспилотник врезался в жилой дом в центре города. Повреждены квартиры, эвакуированы около 50 человек, за медицинской помощью обратились шестеро. Среди пострадавших — нет пациентов в тяжелом состоянии. Основной причиной обращений стало отравление продуктами горения.

Позже полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что уральские регионы стали доступны для ударов беспилотников вооруженных сил Украины.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву.

 
