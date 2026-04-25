Лев XIV решительно осудил введение расстрела в тюрьмах США

Папа Лев XIV, ставший первым в истории Римско-католической церкви понтификом из США, решительно осудил шаги американской администрации по расширению способов казни для федеральных заключенных и призвал отменить высшую меру наказания. Содержание его послания передает Reuters.

Приурочив свое обращение к 15-летию отмены высшей меры наказания в штате Иллинойс, глава католической церкви подчеркнул, что эффективные пенитенциарные системы способны защитить граждан, сохраняя при этом возможность искупления для осужденных за тяжкие преступления.

«Право на жизнь — это сама основа всех остальных прав человека. Только когда общество защищает святость человеческой жизни, оно процветает и достигает благополучия», — заявил понтифик.

Вчера на борту самолета по пути из африканского турне папа ответил на вопрос сопровождавшего его журналиста о казнях в Иране: «Я осуждаю все несправедливые действия. Я осуждаю лишение людей жизни. Я осуждаю смертную казнь».

Накануне Минюст США опубликовал проект модификации протоколов казни заключенных в федеральных тюрьмах, включив туда расстрел, электрический стул и газовую камеру наряду с инъекцией, препараты для которой властям многих штатов стало сложно покупать.

Reuters отмечает, что Лев XIV регулярно критикует Белый дом — от его жесткой миграционной политики до конфликта с Ираном, за что президент США в ответ как-то назвал его «ужасным».

Ранее в США упростили порядок казни.