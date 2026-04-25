Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Орловскую область

Клычков: над Орловской областью сбили три БПЛА, поврежден частный дом
Ночью беспилотники атаковали Орловскую область. В результате налета есть повреждения, сообщил в Мах губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, всего над регионом было сбито три украинских БПЛА. В результате падения обломков повреждено остекление одного частного дома. Информация о пострадавших не поступала, добавил Клычков.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители.

Этой ночью в центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Повреждены квартиры, эвакуированы около 50 человек, за медицинской помощью обратились шестеро. В регионе введен режим «Ковер», временно ограничивалась работа аэропорта Кольцово. На месте работают экстренные службы, территория вокруг здания оцеплена.

Всего за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России. По данным Минобороны, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, а также над Татарстаном и Крымом. Кроме того, цели уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что осколки сбитых БПЛА повредили крыши трех домов в Калуге.

 
Как вернуть концентрацию внимания, если нужно работать? 4 рекомендации
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

