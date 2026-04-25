Раскрыты последствия атаки дрона в центре Екатеринбурга

Паслер: шесть жителей Екатеринбурга обратились к врачам после атаки дрона

В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую многоэтажку, после чего к медикам обратились шесть человек. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, в результате происшествия тяжелых пострадавших нет. У обратившихся в основном диагностировали легкое отравление продуктами горения. Одна женщина была госпитализирована, еще пять человек отказались от госпитализации.

Глава региона отметил, что поврежден один многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали, им предложили размещение в пунктах временного размещения. С людьми работают психологи и специалисты МЧС.

Паслер добавил, что экстренные службы продолжают работу на месте. В регионе сохраняется режим угрозы атаки беспилотников, информация уточняется.

Он также призвал соблюдать меры безопасности и не публиковать фото и видео беспилотников и последствий их применения.

По данным SHOT, в пострадавшей многоэтажке выбиты стекла. Местные жители рассказали журналистам, что перед этим был отчетливый гул двигателя в небе.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что осколки сбитых БПЛА повредили крыши трех домов в Калуге.