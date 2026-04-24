В украинском городе произошла стрельба с участием военного ВСУ

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроил стрельбу в городе Хмельницком. Об этом агентству «РБК-Украина» сообщила представитель департамента коммуникаций Нацполиции страны Юлия Гирдвилис.

Она заявила, что в районе 16:00 мск в полицию поступил вызов о том, что во дворе одной из улиц началась стрельба. Мужчину задержали. По информации источников агентства, речь идет о военнослужащем ВСУ.

23 апреля во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры в высотной многоэтажке. По данным местных Telegram-каналов, он стрелял из револьвера типа «Флобер». Такое оружие не относится к боевому.

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве. После этого он ворвался в супермаркет «Велмарт», расположенный у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей. Правоохранители немедленно оцепили здание супермаркета и приступили к спецоперации, в ходе которой преступник был ликвидирован. Украинская генпрокуратура квалифицировала случившееся как теракт.

По словам мэра Виталия Кличко, в результате стрельбы шесть человек получили несовместимые с жизнью ранения, число пострадавших достигло 15. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что злоумышленник родился в России, но не указал, что он проходил службу в Вооруженных силах Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине мужчина взорвал гранату во время ссоры с соседом по комнате.

 
